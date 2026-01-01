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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



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Chiodos

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|||| сегодня

Первое за 10 лет видео CHIODOS



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"Tapdat", новое видео группы CHIODOS, доступно для просмотра ниже. Это первый за более чем десять лет студийный материал коллектива, продюсером которого был Keith Sorrells (Demi Lovato, Jutes, Kami Kehoe)




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