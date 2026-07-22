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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
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Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
41
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Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку
55
Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты
41
Новое видео ANTHRAX
34
JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
31
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
все новости группы
Noumena
Финляндия
Death Metal
http://www.noumena.info
Myspace:
http://www.myspace.com/noumena
VK.com:
https://www.instagram.com/noumenaofficial/
Facebook:
https://www.facebook.com/Noumenaband/
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19 июл 2006
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Новый альбом NOUMENA готов
13 июн 2006
:
NOUMENA начали записывать свой новый альбом
сегодня
Новое видео NOUMENA
Tyhjyys, новое видео NOUMENA, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома Maanääri , релиз которого намечен на 21 августа этого года.
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22 июл 2026
P
Papa
Вопрос. Почему некоторые группы выпускают один прекрасный альбом и дальше ничего даже близко похожего на него? Медиатор судьбы существует что ли?)
22 июл 2026
N
Nihel
Papa
,
о каком альбоме речь?
22 июл 2026
P
Papa
Nihel
,
второй
просмотров: 376
1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).