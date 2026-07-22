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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 41
*Новое видео ANTHRAX 34
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Noumena

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|||| сегодня

Новое видео NOUMENA



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Tyhjyys, новое видео NOUMENA, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома Maanääri , релиз которого намечен на 21 августа этого года.




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22 июл 2026
P
Papa
Вопрос. Почему некоторые группы выпускают один прекрасный альбом и дальше ничего даже близко похожего на него? Медиатор судьбы существует что ли?)
22 июл 2026
N
Nihel
Papa, о каком альбоме речь?
просмотров: 376

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