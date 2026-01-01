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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*Новое видео ANTHRAX 35
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 31
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Rattlesnakes

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|||| сегодня

Новое видео RATTLESNAKES



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Shadows In The Night, новое видео RATTLESNAKES, доступно для просмотра. Этот трек взят из дебютной пластинки 'Shadows In The Night', релиз которой намечен на 30 октября:

1 Shadows in the Night 03:23
2 Forever 04:45
3 Breakdown 03:52
4 Spellbound 05:11
5 Destroyer 04:19
6 Dreamland. 00:41
7 The Other side of Midnight 04:32
8 Lost Nor Found 03:36
9 Where The River Meets the Sea 05:13
10 For Even Gods Can Die 03:37




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