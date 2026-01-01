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LEATHER LEONE планирует отойти от музыки



LEATHER LEONE в недавнем интервью заявила, что планирует сделать паузу в создании музыки и выступлениях:



«Я собираюсь немного отойти от музыки. Когда в 2022 году вышел мой последний сольный альбом "[We Are The] Chosen", моей главной целью было попасть на фестивальную сцену. Я четыре года буквально билась за это. И я просто устала быть тем человеком, который постоянно за всеми гоняется, вместо того чтобы за ним гонялись. Это какое-то безумие… Я очень благодарна за всё, что у меня было, но сейчас хочу сделать шаг назад и понять, какой будет следующая глава моей жизни».



Объясняя причины своего решения, Leather сказала:



«Музыкальный мир очень переменчив. Меня никогда не встречали с распростертыми объятиями. Я всегда была аутсайдером. Но я больше не хочу ломиться в закрытые двери. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, если появятся предложения по фестивалям, я открыта к ним, но активно продвигать свою музыкальную карьеру больше не собираюсь… Всё. С меня хватит.



Хотя всё нормально. Всё действительно нормально. Наверное, я поняла это еще во время последней поездки в Бразилию, когда мы играли по клубам. Для меня это уже было не то. Я вообще такой человек. Так же было и в 90-х — иногда я просто выключаюсь. Похоже, сейчас произошло то же самое. Не знаю, чем займусь дальше, но мне интересно посмотреть, что предложит мне жизнь.



Сейчас всё сводится к экстремальной музыке — вокруг сплошной экстрим. Меня не раз не брали в туры только потому, что моя музыка недостаточно экстремальна по сравнению с другими группами. Но ничего страшного. Как я уже сказала, я благодарна судьбе. Я сделала много хорошего и записала отличную музыку. И этого достаточно».



Говоря о современной музыкальной индустрии, Leather призналась:



«Мне просто не по душе всё это… Сейчас всё настолько изменилось. Вся эта бесконечная самореклама…



Я часто думаю о том, что оказалась там, где нахожусь, исключительно благодаря собственному труду. В юности я никогда не сидела и не мечтала: "Боже мой, я хочу стать рок-звездой, хочу играть музыку, хочу стоять на сцене". У меня никогда не было подобных фантазий. Я просто всегда этим занималась. Мне всегда нравилось петь, но не было одержимости.



Недавно я читала материал о POISON и Bret'e Michaels'e — он с семи лет говорил: "Я стану рок-звездой". У меня никогда такого не было. Музыка всегда была для меня просто тем, что я делаю. Поэтому я считаю, что музыка должна говорить сама за себя».



Затем Leone вспомнила встречу с легендарной вокалисткой Grace Slick:



«Когда я только переехала сюда, одной из первых людей, с кем я познакомилась, была Grace Slick. Я тогда просто онемела от волнения. Она сказала мне: "Тебе надо было родиться в 60-х и заниматься музыкой тогда. Всё было совсем иначе. Кто-нибудь просто увидел бы тебя, взял под свое крыло и сделал бы всё остальное".



Но времена изменились. А меня никогда особенно не интересовала вся эта бизнес-сторона индустрии. И у меня никогда не было настоящей команды. Иногда сама удивляюсь, как далеко мне удалось зайти, ведь у меня никогда не было менеджера и практически никогда не было концертного агента… И теперь всё. Я реально устала».



Говоря о том, как со временем изменился её голос, Leather сказала:



«Забавно слушать старые альбомы CHASTAIN — там я звучу как двенадцатилетняя девочка. Я всегда хотела петь в той тесситуре, в которой пою сейчас, но раньше просто не могла. Мне нравится более низкое и грубое звучание. Именно так я люблю петь.



Голос меняется у всех. Помню, Mike Varney однажды сказал мне, когда мы записывали альбом SLEDGE LEATHER в 2011 году, что у меня наконец-то "отросли яйца". [Смеётся] На самом деле мой голос действительно сильно изменился после сорока лет. Не знаю, происходит ли это у обычных людей, но у певцов голос точно меняется».



Она также ответила тем, кто считает, что ей приходится понижать тональность старых песен CHASTAIN:



«Мне постоянно говорят: "Жаль, что теперь тебе приходится опускать тональность песен CHASTAIN. Ты уже не можешь их петь". А я отвечаю: "Могу. Просто не хочу звучать так".



Тогда все играли в стандартном строе. В 80-х так делали абсолютно все. Потом появился экстремальный металл, и все начали понижать строй. Сейчас это вообще обычная практика.



Я всегда говорю людям: я не выступала 25 лет, поэтому сохранила свой голос. А когда начинают критиковать тех, кто постоянно гастролирует… Попробуйте сами отыграть 60 концертов подряд. Это совсем не просто. Даже сейчас четыре концерта подряд для меня — уже серьезное испытание. Я ведь не пою вполголоса. Это тяжелая работа».



В завершение Leather призналась, что для вокалиста существуют три главные проблемы:



«Есть три вещи, которые даются мне тяжелее всего: сон, которого у меня практически никогда нет; вода, которую я терпеть не могу пить; и молчание.



Помню, во время туров по Бразилии концертов было так много, что я настолько выматывалась, что просила Rodrigo проводить саундчеки вместо меня. Если удавалось просто зайти в гостиничный номер и поспать хотя бы двадцать минут, этого уже было достаточно. После такого голосовые связки словно просыпаются заново».







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