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Новое видео GAMMACIDE



"Overload", новое видео группы GAMMACIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из первого за 35 лет альбома "Toxic Mercenaries", выходящего 11 сентября на CD и 30 октября на виниле:



01. Overload

02. Soldier Of Fear

03. Sinkhole

04. Expiration Date

05. Predator Or Prey

06. These Eyes

07. Toxic Mercenaries

08. Meet Your Maker



GAMMACIDE 2026 is:



Varnam Ponville - Vocals

Rick Perry - Guitar

Scott Shelby - Guitar

Chance Lehman - Bass

Joey Gonzalez - Drums







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