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Tim 'Ripper' Owens

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27 июл 2026 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Сейчас я пою очень хорошечно!»

8 июл 2026 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я присоединился к JUDAS PRIEST, это было худшее время для металла»

2 июл 2026 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS о проблемах с вокалом

24 июн 2026 : 		 TIM “RIPPER” OWENS: «Есть причина, почему IRON MAIDEN играют для 20000, а JUDAS PRIEST только для 5000»

2 июн 2026 : 		 Видео с выступления TIM “RIPPER” OWENS

1 дек 2025 : 		 Видео с выступления TIM “RIPPER” OWENS

13 окт 2025 : 		 Видео с выступления TIM “RIPPER” OWENS

13 июн 2025 : 		 TIM “RIPPER” OWENS и VINNIE MOORE исполняют EXILE

1 июн 2025 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

20 май 2025 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

23 фев 2025 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

15 фев 2025 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я бы хотел написать книгу»

13 янв 2025 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне еще не предлагали написать книгу»

6 янв 2025 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я не планировал становиться музыкантом»

22 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Ой, как всё дорого!»

17 дек 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не будет стрижки с VIP-встреч — и петь не будем»

4 мар 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не было никого лучше Ронни Джеймса Дио»

5 фев 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS открыл тур

30 янв 2024 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Сложно заменить кого-то вроде ROB'a HALFORD'a»

3 дек 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS дал совет начинающим музыкантам: «Выберите другое занятие»

20 ноя 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

26 окт 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне надоели певцы, коверкающие свои песни»

26 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Возрождение классического звучания уже случилось»

9 сен 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я везучий!»

20 апр 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «У меня голос о-го-го!»

24 мар 2023 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Сейчас я пою очень хорошечно!»



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TIM 'RIPPER' OWENS в недавнем интервью спросили, не приходится ли ему с возрастом более бережно относиться к своему голосу, чтобы и дальше брать все высокие ноты во время концертов:

«Голос у меня по-прежнему в порядке. Думаю, я пою сейчас не хуже, а может, даже лучше, чем когда-либо. Я знаю, что некоторое время назад я сказал в интервью, и пресса это подхватила, что у меня были проблемы с голосом. Но когда я говорю, что у меня были проблемы, это, наверное, 75 % моего обычного состояния, а это, вероятно, лучше, чем у многих других людей в их 100-процентном состоянии. Но я очень стараюсь. Каждый вечер ты просто надеешься, что сможешь спеть. Но мои высокие ноты звучат действительно отлично. И я просто надеюсь, что смогу выйти на сцену и спеть.

Сегодня я делал разминки, потому что мой… Когда я говорил, что у меня проблемы с голосом, я имел в виду, что мне реально приходится разминаться перед концертами. Я никогда в жизни не разминался, ни разу. Как Ронни [Джеймс] Дио, он тоже никогда не разминался. Я не разминался, но потом у меня начались проблемы, когда голос не был разогрет, и именно тогда я так и сказал. Сегодня я решил: „Знаете что? Я не буду разминаться. Просто выйду и спою“. Так что сегодня всё получилось. Вы, ребята, пристально следили, это даже пугает. Я мог бы спеть просто ужасно, а вы бы, наверное, с радостью бы все это сняли».




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