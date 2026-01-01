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TIM 'RIPPER' OWENS: «Сейчас я пою очень хорошечно!»



TIM 'RIPPER' OWENS в недавнем интервью спросили, не приходится ли ему с возрастом более бережно относиться к своему голосу, чтобы и дальше брать все высокие ноты во время концертов:



«Голос у меня по-прежнему в порядке. Думаю, я пою сейчас не хуже, а может, даже лучше, чем когда-либо. Я знаю, что некоторое время назад я сказал в интервью, и пресса это подхватила, что у меня были проблемы с голосом. Но когда я говорю, что у меня были проблемы, это, наверное, 75 % моего обычного состояния, а это, вероятно, лучше, чем у многих других людей в их 100-процентном состоянии. Но я очень стараюсь. Каждый вечер ты просто надеешься, что сможешь спеть. Но мои высокие ноты звучат действительно отлично. И я просто надеюсь, что смогу выйти на сцену и спеть.



Сегодня я делал разминки, потому что мой… Когда я говорил, что у меня проблемы с голосом, я имел в виду, что мне реально приходится разминаться перед концертами. Я никогда в жизни не разминался, ни разу. Как Ронни [Джеймс] Дио, он тоже никогда не разминался. Я не разминался, но потом у меня начались проблемы, когда голос не был разогрет, и именно тогда я так и сказал. Сегодня я решил: „Знаете что? Я не буду разминаться. Просто выйду и спою“. Так что сегодня всё получилось. Вы, ребята, пристально следили, это даже пугает. Я мог бы спеть просто ужасно, а вы бы, наверное, с радостью бы все это сняли».







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