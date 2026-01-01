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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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Ozzy Osbourne

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25 июл 2026 : 		 Как Бирмингем провел первый год без Оззи

22 июл 2026 : 		 TONY IOMMI и SHARON OSBOURNE почтили память Оззи

17 июл 2026 : 		 День Оззи пройдет в Бирмингеме

3 июл 2026 : 		 Трон Оззи теперь в музее

23 июн 2026 : 		 Chris Jericho & Nuno Bettencourt исполняют хиты OZZY OSBOURNE

19 июн 2026 : 		 Статую Оззи Осборна открыли на Hellfest

31 май 2026 : 		 Вокалист THE DARKNESS: «Цифровой Оззи услада для фанатов!»

28 май 2026 : 		 Как вокалист WARRANT подпевал OZZY в туре

27 май 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «У нас есть на примете кандидат на роль Оззи»

25 май 2026 : 		 JACK OSBOURNE ответил критикам аватара Оззи

24 май 2026 : 		 Семья Осборнов решила создать цифровую копию Оззи

14 май 2026 : 		 Фильм об Оззи выйдет в 2028

3 май 2026 : 		 Любимый аромат OZZY OSBOURNE

15 апр 2026 : 		 Барабанщик OZZY OSBOURNE: «Я не пью и не увлекаюсь веществами, я лишь играю»

10 апр 2026 : 		 Часы OZZY OSBOURNE выйдут в мае

9 апр 2026 : 		 SHARON OSBOURNE вновь выставила на продажу дом

28 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Рок-н-ролл никуда не пропадет»

25 мар 2026 : 		 Барабанщик OZZY: «Не думал, что моя жизнь так сложится....»

24 мар 2026 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа достойно прошел свой путь»

6 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZFEST будет два дня в Бирмингеме»

4 мар 2026 : 		 SHARON OSBOURNE обещает возвращение OZZFEST

3 мар 2026 : 		 TOMMY ALDRIDGE: «Меня не звали на прощальное шоу OZZY OSBOURNE»

2 мар 2026 : 		 Робби Уильямс исполнил хит Оззи на BRIT Awards

24 фев 2026 : 		 SHARON OSBOURNE: «Оззи понимал, что долго после прощального шоу не проживет»

22 фев 2026 : 		 JACK OSBOURNE о документальном фильме об Оззи

21 фев 2026 : 		 ALEX VAN HALEN: «Да, мы думали с братом сделать проект с OZZY OSBOURNE»
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|||| сегодня

Как Бирмингем провел первый год без Оззи



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Vanessa Warwick, известная многим по программе "Headbangers Ball", опубликовала серию роликов о том, как прошел день Оззи в Бирмингеме




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