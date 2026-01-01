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Басист BIOHAZARD готовит сольный альбом



EVAN SEINFELD в недавнем интервью сообщил, что планирует сольный trap-metal альбом:



«Если говорить о личном, то я работаю над новым музыкальным проектом, который посвящён моему образу жизни, преображению, постоянному преображению. И я пока не готов об этом объявлять, но у меня кое что готовится. [Это] ещё один совершенно отдельный музыкальный проект. Немного другой жанр».



Рассказывая о музыкальном направлении своего сольного материала, он сказал:



«Чтобы немного заинтриговать вас… Я не знаю, как точно назвать [этот музыкальный стиль]. В смысле, никто не знал, как назвать BIOHAZARD. Мы думали, что мы хардкор-группа, но все хардкор-группы говорили: «Нет, чувак, вы, ребята, металлисты». А все металл-группы [говорили]: «Нет, нет, вы, ребята, хардкорщики». А потом все говорили: „По какой-то причине вы, ребята, вроде как читаете рэп, и мы даже не знаем, что сказать, но нам это нравится“.



Мой новый проект — это что-то вроде… В нём будут электронные элементы, но он по-прежнему очень жёсткий, так что это что-то вроде трэп-металла, если хотите, с хардкорным настроем. Я выпущу что-нибудь в 2027 году».



На вопрос, будут ли в сольном проекте «совместные работы с известными музыкантами», он ответил: «По поводу моего сольного проекта я пока ничего не могу объявить, но я точно планирую коллаборации. В моём новом проекте вас ждёт много подобных работ».







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