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TESTAMENT сотрудничают с KnuckleBonz360 над иммерсивным проектом



Компания KnuckleBonz объявила об официальном сотрудничестве с TESTAMENT. В рамках партнерства легенды трэш-металла станут частью KnuckleBonz360 BackStage Experience — первой в своем роде иммерсивной цифровой 3D-платформы, запуск которой запланирован на лето 2026 года.



Фронтмен TESTAMENT Chuck Billy: «Мы очень рады стать частью нового проекта, который позволит поклонникам напрямую взаимодействовать с группой. KnuckleBonz360 просто взорвет людям мозг тем, что будет доступно в этом цифровом мире».



KnuckleBonz360 — это цифровая платформа с интерактивными трехмерными мирами, созданными в честь культовых групп и исполнителей. В течение 2026 года на ней появится более 20 виртуальных миров, посвященных различным коллективам.



Платформа KnuckleBonz360 BackStage Experience позволит фанатам общаться друг с другом, играть в мини-игры, приобретать эксклюзивные коллекционные предметы, исследовать виртуальные пространства и увидеть, как знаменитые обложки альбомов буквально оживают.



Генеральный директор и креативный директор KnuckleBonz, Inc. Tony Simerman:



«TESTAMENT уже более четырех десятилетий остается одной из определяющих сил трэш-металла, и создание их собственного мира внутри KnuckleBonz360 означает, что теперь у поклонников группы по всему миру появится место, где они смогут собираться вместе и буквально жить внутри настоящего трэша.



Chuck и остальные участники группы прекрасно понимают, каким может стать этот проект для фанатов, и их энтузиазм будет ощущаться в каждом уголке этого виртуального пространства».



Над Testament Experience в KnuckleBonz360 работает команда художников, инженеров и преданных поклонников тяжелой музыки.



Виртуальный мир позволит фанатам TESTAMENT со всего мира объединиться и отпраздновать историю коллектива. Пользователи смогут исследовать путь одной из самых влиятельных и долговечных металл-групп — от первых дней трэш-сцены района залива Сан-Франциско до знаменитой символики с черепами, фирменных стремительных риффов и узнаваемого вокала Chuck'a Billy, которые остаются визитной карточкой TESTAMENT уже более 40 лет.



В Testament Experience будут доступны цифровые коллекционные предметы, физические коллекционные издания и фирменный мерч с доставкой по всему миру.

Многопользовательская платформа позволит поклонникам TESTAMENT вместе исследовать виртуальный мир группы. Запуск проекта состоится летом 2026 года.







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