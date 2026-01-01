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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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We All Rise

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|||| сегодня

Новое видео WE ALL RISE



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“Dead And Rotting” feat, BILLY GRAZIADEI, новое видео WE ALL RISE, доступно для просмотра. Этот трек взят из дебютного альбома The Beginning Of The End, выпущенного на Golden Robot Records:

“Not Dead Yet”
“Crown”
“We All Rise”
“Fall And Rise”
“Infected Population”
“I’d Rather Die”
“Mechanical”
“The Beginning Of The End”
“Defiance”
“Perfect Plan”
“Dead And Rotting”




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