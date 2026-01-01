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Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 55
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



*

dArtagnan

*



24 июл 2026 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от DARTAGNAN

26 июн 2026 : 		 Кавер-версия хита BONNIE TYLER от DARTAGNAN

24 май 2026 : 		 Новое видео DARTAGNAN

27 апр 2026 : 		 Новое видео DARTAGNAN

22 мар 2026 : 		 Новое видео DARTAGNAN

10 дек 2025 : 		 Концертное видео DARTAGNAN

17 ноя 2025 : 		 Кавер-версия хита NICK KERSHAW от DARTAGNAN

18 июл 2025 : 		 Новое видео DARTAGNAN feat. Mägo de Oz, Rafa Blas

23 май 2025 : 		 Новое видео DARTAGNAN

1 фев 2025 : 		 Концертное видео DARTAGNAN

29 ноя 2024 : 		 Новое видео DARTAGNAN

3 авг 2024 : 		 Новое видео DARTAGNAN

12 июл 2024 : 		 Новое видео DARTAGNAN

28 июн 2024 : 		 Новое видео DARTAGNAN

11 май 2024 : 		 Новое видео DARTAGNAN

12 апр 2024 : 		 Новое видео DARTAGNAN

4 мар 2024 : 		 Новое видео DARTAGNAN

8 дек 2023 : 		 Новое видео DARTAGNAN

22 сен 2023 : 		 Новое видео DARTAGNAN

11 фев 2023 : 		 Новое видео DARTAGNAN

18 ноя 2022 : 		 Candice Night в новом видео DARTAGNAN

15 ноя 2021 : 		 Концертное видео DARTAGNAN и FEUERSCHWANZ

9 июл 2021 : 		 Новое видео DARTAGNAN

22 май 2021 : 		 Видео с текстом от DARTAGNAN

2 апр 2021 : 		 Новое видео DARTAGNAN

14 мар 2021 : 		 Новое видео DARTAGNAN
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|||| сегодня

Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от DARTAGNAN



zoom
DARTAGNAN представили видео на собственное прочтение хита OZZY OSBOURNE Crazy Train




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