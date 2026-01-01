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Новости
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 42
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
[= ||| все новости группы



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Avenged Sevenfold

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26 июл 2026 : 		 AVENGED SEVENFOLD выпустили новый ЕР

21 май 2026 : 		 AVENGED SEVENFOLD: «Добби свободен!»

13 апр 2026 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Мы очень многому научились в туре с METALLICA»

16 мар 2026 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Мы всегда тяготели к тяжёлой музыке, потому что именно это мы любим»

28 фев 2026 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD выпустил сольный сингл

22 янв 2026 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Легенд будет становиться меньше»

19 янв 2026 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Верным нужно оставаться только себе»

23 дек 2025 : 		 Почему гитарист AVENGED SEVENFOLD решился на сольное творчество

18 дек 2025 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD выпустил сольный сингл

8 дек 2025 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

25 окт 2025 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

27 сен 2025 : 		 BROOKS WACKERMAN о своем прослушивании в AVENGED SEVENFOLD

20 июн 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Экспоненциальный рост, о котором мы говорили в парадигме, происходит с пугающей скоростью»

12 май 2025 : 		 Как BROOKS WACKERMAN попал в AVENGED SEVENFOLD

15 апр 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Мне на мнение людей... »

22 фев 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Туры становятся всё дороже, а доходов нет»

14 янв 2025 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Просветление — это когда волна понимает, что она океан»

22 дек 2024 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть альбомы целиком»

16 ноя 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD о клубном шоу

31 окт 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Я горжусь тем, как вышел The Stage»

30 окт 2024 : 		 Кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

29 окт 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD в клубе

25 окт 2024 : 		 кавер-версия MISFITS от AVENGED SEVENFOLD

22 окт 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Нам неинтересно играть старые пластинки»

20 окт 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли виртуальный музей

14 авг 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD собрались в клуб
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|||| сегодня

AVENGED SEVENFOLD выпустили новый ЕР



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AVENGED SEVENFOLD выпустили новый ЕР Statica, в который вошли такие треки как "Lights", "Statica", "Rejoice" и "Ashes"




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