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*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 57
*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 34
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 29
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
[= ||| все новости группы



*

Sheri Moon Zombie

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|||| сегодня

Новое видео SHERI MOON ZOMBIE



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"I Love My Robot", новое видео группы SHERI MOON ZOMBIE, доступно для просмотра ниже. Эта песня будет выпущена на специальном виниле 30 октября тиражом в 600 копий, а би-сайдом станет композиция ROB ZOMBIE "Sir Lord Acid Wolfman"




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