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JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK
40
DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME
30
Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе
28
Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ...
26
NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk"
24
все новости группы
Monolord
Швеция
Doom Metal
http://monolord.bandcamp.com/
Facebook:
http://www.facebook.com/monolordsweden
28 июл 2026
:
Новое видео MONOLORD
2 апр 2026
:
Новое видео MONOLORD
20 июл 2023
:
Новый ЕР MONOLORD доступен для прослушивания
13 окт 2021
:
Новая песня MONOLORD
22 сен 2021
:
Новое видео MONOLORD
25 фев 2021
:
MONOLORD завершили запись
15 янв 2021
:
Новый ЕР MONOLORD выйдет зимой
22 авг 2019
:
Новое видео MONOLORD
25 июл 2019
:
Новый альбом MONOLORD выйдет в сентябре
14 мар 2019
:
MONOLORD начали запись нового альбома
27 апр 2015
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Новые песни MONOLORD
12 фев 2015
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Новый альбом MONOLORD выйдет в апреле
сегодня
Новое видео MONOLORD
Iodine, новое видео MONOLORD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Neverending, релиз которого состоялся 29 мая.
http://monolord.bandcamp.com/
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