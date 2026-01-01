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*JOHN 5 в новом клипе NICKELBACK 42
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 30
*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 26
*NAPALM DEATH в программе "Tiny Desk" 24
[= ||| все новости группы



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Temic

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|||| сегодня

Новое видео TEMIC



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Ceased To Be, новое видео TEMIC, доступно для просмотра. Этот трек взят из нового альбома Ceiba, релиз которого намечен на второе октября на Season of Mist.




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