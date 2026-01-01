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SOLITUDE AETURNUS нашли вокалиста



SOLITUDE AETURNUS опубликовали следующее сообщение:



«Мы с гордостью объявляем о том, что James-Paul Luna стал новым вокалистом группы SOLITUDE AETURNUS!



Он хорошо известен по работе с группой HOLY GRAIL и, в последнее время, с INTRANCED. Благодаря своей впечатляющей сценической харизме и многолетнему опыту он придаст нашим концертным выступлениям мощь и интенсивность. Его сильный, но мелодичный голос идеально вписывается в звучание SOLITUDE AETURNUS, и мы с нетерпением ждем возможности вместе открыть новую главу в истории дум-металла.



Присоединяйтесь к нам, когда мы впервые выйдем на сцену с James-Paul Luna на фестивале Candelabrum в Леоне, Мексика, 12 сентября!»







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