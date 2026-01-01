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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*Видео с выступления SCORPIONS 30
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*NORTHER возвращаются! 26
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Blue Öyster Cult

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4 авг 2026 : 		 Один из основателей BLUE ÖYSTER CULT выпускает новый альбом

15 май 2026 : 		 Вокалист BLUE ÖYSTER CULT пропустит несколько концертов после операции

14 дек 2024 : 		 Концертное видео BLUE ÖYSTER CULT

19 ноя 2024 : 		 Концертное видео BLUE ÖYSTER CULT

11 окт 2024 : 		 Концертное видео BLUE ÖYSTER CULT

13 авг 2024 : 		 Гитарист BLUE ÖYSTER CULT представил новый сингл

11 авг 2024 : 		 Концертное видео BLUE ÖYSTER CULT

19 июн 2024 : 		 Концертное видео BLUE ÖYSTER CULT

14 апр 2024 : 		 Видео с текстом от BLUE ÖYSTER CULT

26 мар 2024 : 		 Гитарист BLUE ÖYSTER CULT о кавер-версии METALLICA

13 мар 2024 : 		 Новое видео BLUE ÖYSTER CULT

1 мар 2024 : 		 Гитарист BLUE ÖYSTER CULT о кавере METALLICA на "Astronomy"

11 фев 2024 : 		 Новое видео BLUE ÖYSTER CULT

9 дек 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLUE ÖYSTER CULT

8 ноя 2023 : 		 Фрагмент нового релиза BLUE ÖYSTER CULT

5 окт 2023 : 		 Новый релиз BLUE ÖYSTER CULT выйдет зимой

30 июн 2023 : 		 ALBERT BOUCHARD представил новый трек

15 июн 2023 : 		 ALBERT BOUCHARD представил новый трек

31 май 2023 : 		 BLUE ÖYSTER CULT на Frontiers Music Srl

18 авг 2022 : 		 ALBERT BOUCHARD представил новое видео

6 июн 2022 : 		 Видео с текстом от JOE BOUCHARD

3 май 2022 : 		 Новое видео JOE BOUCHARD

16 фев 2022 : 		 Видео от ALBERT BOUCHARD

16 ноя 2021 : 		 Видео от ALBERT BOUCHARD

12 окт 2021 : 		 Видео с текстом от ALBERT BOUCHARD

26 сен 2021 : 		 ALBERT BOUCHARD представил новый сингл
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Один из основателей BLUE ÖYSTER CULT выпускает новый альбом



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ALBERT BOUCHARD, один из основателей BLUE ÖYSTER CULT, 25 сентября выпускает новую пластинку "Imaginos IV: Rhyme Of The Starclock", первый сингл из которой "Four Winds Bar", вдохновленной текстом композиции BLUE ÖYSTER CULT "Astronomy", доступен для прослушивания:

01. Young Imaginos
02. Four Winds Bar
03. Crystal Ship Plutonia
04. From The Curved Window
05. Mirror Of Destiny
06. Parson Blake
07. Plutonia At Last (Slow Blues)
08. On The Edge Of A Knife
09. Germany Minus Zero
10. Sister Celina
11. Night And Fog




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