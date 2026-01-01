Один из основателей BLUE ÖYSTER CULT выпускает новый альбом
ALBERT BOUCHARD, один из основателей BLUE ÖYSTER CULT, 25 сентября выпускает новую пластинку "Imaginos IV: Rhyme Of The Starclock", первый сингл из которой "Four Winds Bar", вдохновленной текстом композиции BLUE ÖYSTER CULT "Astronomy", доступен для прослушивания:
01. Young Imaginos
02. Four Winds Bar
03. Crystal Ship Plutonia
04. From The Curved Window
05. Mirror Of Destiny
06. Parson Blake
07. Plutonia At Last (Slow Blues)
08. On The Edge Of A Knife
09. Germany Minus Zero
10. Sister Celina
11. Night And Fog
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