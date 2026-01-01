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*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 32
*Видео с выступления SCORPIONS 32
*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*NORTHER возвращаются! 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
[= ||| все новости группы



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The Night Eternal

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|||| сегодня

Новое видео THE NIGHT ETERNAL



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The Veins of Time, новое видео THE NIGHT ETERNAL, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Cold Velvet", релиз которого намечен на 21 августа.




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