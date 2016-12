все новости группы







24 дек 2016 : Новый альбом ARVAS выйдет весной



сегодня



Новый альбом ARVAS выйдет весной ARVAS выпустят новую работу, получившую название "Black Path", 24 марта. Сведением и записью занимался V-Rex в Equinox Starlite Studios, Kristiansand, Norway, а мастеринг проводил Dan Swanö (Dissection, Dark Funeral, Opeth, Marduk, Edge of Sanity etc.) в Unisound.



Трек-лист:



“Blackpath”

“The Ferocious Stigma”

“Unhallowed Grace”

“I Am Thy Grief”

“Hellhunts”

“In Solitude I Dwell”

“This Scarred Soul”

“Murder Is Patience”

“Bergdjaevul”

“…For The Fallen Shall Arise”

“Evil” (Mercyful Fate cover)









