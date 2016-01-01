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*Arvas*



24 дек 2016 : 		 Новый альбом ARVAS выйдет весной

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Новый альбом ARVAS выйдет весной

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ARVAS выпустят новую работу, получившую название "Black Path", 24 марта. Сведением и записью занимался V-Rex в Equinox Starlite Studios, Kristiansand, Norway, а мастеринг проводил Dan Swanö (Dissection, Dark Funeral, Opeth, Marduk, Edge of Sanity etc.) в Unisound.

Трек-лист:

“Blackpath”
“The Ferocious Stigma”
“Unhallowed Grace”
“I Am Thy Grief”
“Hellhunts”
“In Solitude I Dwell”
“This Scarred Soul”
“Murder Is Patience”
“Bergdjaevul”
“…For The Fallen Shall Arise”
“Evil” (Mercyful Fate cover)

ARVAS Announce New Album Black Path On Mighty Music



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