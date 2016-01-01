|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новый альбом ARVAS выйдет весной
ARVAS выпустят новую работу, получившую название "Black Path", 24 марта. Сведением и записью занимался V-Rex в Equinox Starlite Studios, Kristiansand, Norway, а мастеринг проводил Dan Swanö (Dissection, Dark Funeral, Opeth, Marduk, Edge of Sanity etc.) в Unisound.
Трек-лист:
“Blackpath”
“The Ferocious Stigma”
“Unhallowed Grace”
“I Am Thy Grief”
“Hellhunts”
“In Solitude I Dwell”
“This Scarred Soul”
“Murder Is Patience”
“Bergdjaevul”
“…For The Fallen Shall Arise”
“Evil” (Mercyful Fate cover)
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).