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Трек-лист нового альбома AKOMA
Группа AKOMA опубликовала трек-лист дебютного альбома "Revangels", релиз которого намечен на 27 января на Massacre Records:
"Enticing Desire"
"Revangels" (featuring Liv Kristine)
"Change Of Propensity"
"Mesopotamia"
"Hands Of Greed"
"Vira"
"Humanity"
"Heartless Deceiver"
"Bittersweet Memories" (bonus track)
Обложку для альбома создал Stefan Heilemann, а в качестве специального гостя в записи принимала участие бывшая вокалистка LEAVES' EYES Liv Kristine.
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