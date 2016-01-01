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*Akoma*



26 дек 2016 : 		 Трек-лист нового альбома AKOMA

25 ноя 2016 : 		 LIV KRISTINE в новом видео AKOMA

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Трек-лист нового альбома AKOMA

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Группа AKOMA опубликовала трек-лист дебютного альбома "Revangels", релиз которого намечен на 27 января на Massacre Records:

"Enticing Desire"
"Revangels" (featuring Liv Kristine)
"Change Of Propensity"
"Mesopotamia"
"Hands Of Greed"
"Vira"
"Humanity"
"Heartless Deceiver"
"Bittersweet Memories" (bonus track)

Обложку для альбома создал Stefan Heilemann, а в качестве специального гостя в записи принимала участие бывшая вокалистка LEAVES' EYES Liv Kristine.

AKOMA - Revangels Tracklisting Revealed




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