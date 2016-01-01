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Трек-лист нового альбома AKOMA Группа AKOMA опубликовала трек-лист дебютного альбома "Revangels", релиз которого намечен на 27 января на Massacre Records:



"Enticing Desire"

"Revangels" (featuring Liv Kristine)

"Change Of Propensity"

"Mesopotamia"

"Hands Of Greed"

"Vira"

"Humanity"

"Heartless Deceiver"

"Bittersweet Memories" (bonus track)



Обложку для альбома создал Stefan Heilemann, а в качестве специального гостя в записи принимала участие бывшая вокалистка LEAVES' EYES Liv Kristine.











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