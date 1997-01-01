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*Emerson, Lake & Palmer*



11 янв 2017 : 		 Мемуары Грега Лейка выйдут весной

8 дек 2016 : 		 Умер Грег Лейк

13 сен 2016 : 		 Переиздания EMERSON, LAKE & PALMER выйдут осенью

23 июн 2016 : 		 Переиздания EMERSON, LAKE & PALMER выйдут в июле

5 май 2016 : 		 STEVE HACKETT и MARK STEIN присоединяться к CARL'y PALMER'y на специальном шоу

31 мар 2016 : 		 CARL PALMER почтит память Кита Эмерсона

6 авг 2015 : 		 Концертный релиз EMERSON, LAKE & PALMER выйдет в сентябре

3 июл 2012 : 		 Делюкс-издания EMERSON, LAKE & PALMER выйдут в сентябре

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Мемуары Грега Лейка выйдут весной

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Little, Brown сообщили о том, что весной состоится релиз мемуаров вокалиста EMERSON, LAKE & PALMER, Грега Лейка, получившие название "Lucky Man".

GREG LAKE's Posthumous Memoir 'Lucky Man' To Be Published This Spring



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