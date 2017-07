сегодня



Бокс-сет EMERSON, LAKE & PALMER выйдет осенью Двадцать девятого сентября BMG выпустят бокс-сет EMERSON, LAKE & PALMER, "Fanfare: Emerson, Lake & Palmer 1970-1997", включающий все студийные ремастированные альбомы, пять CD с ранее не публиковавшимися записями, тройной винил с записью концерта 1973 года, который также не выходил в таком варианте, Blu-ray аудио, 40-страничной книгой с массой фотографий, репликой туровой программы и 7"-винила “Fanfare For The Common Man”. Полное содержимое бокс-сета:



- Emerson, Lake & Palmer (1970)

- Pictures At An Exhibition (1971)

- Tarkus (1971)

- Trilogy (1972)

- Brain Salad Surgery (1973)

- Welcome Back, My Friends, To The Show That Never Ends (1974) (2 CD)

- Works Volume 1 (1977) (2 CD)

- Works Volume 2 (1977)

- Love Beach (1978)

- Black Moon (1992)

- In The Hot Seat (1994)



Previously unreleased, gatefold, triple vinyl LP album:



- Live At Velodromo Vigorelli, Milan, Italy, May 4th,1973 & Stadio Flaminio, Rome, Italy, May, 2nd 1973



Previously unreleased CD albums, mastered by the internationally celebrated studio engineering team of Andy Pearce and Matt Wortham:



- Live At Pocono International Raceway, Long Pond, PA, 9th July 1972

- Live At Waterloo Concert Field, Stanhope, NJ, 13th August 1992

- Live At Birmingham Symphonic Hall, UK, 27th November 1992

- On The BBC: The Old Grey Whistle Test 1979, Pop Goes Summer 1993

- Live At Élysée Montmartre, Paris, France, 2nd July 1997



Audio Blu-Ray, containing the stereo 5:1 and surround sound mixes of the albums:



- Emerson, Lake & Palmer (Steven Wilson, 2012)

- Tarkus (Steven Wilson, 2012)

- Trilogy (Jakko M Jakszyk, 2015)

- Brain Salad Surgery (Jakko M Jakszyk, 2014)



Remastered 7” singles with reproduced original sleeve artwork:



- “Lucky Man” / “Knife-Edge” (1970)

- “Fanfare For The Common Man” / “Brain Salad Surgery” (1977)



- Deluxe, hardback 12” book with band photos and extensive notes from acclaimed journalist Chris Welch, featuring quotes from Keith Emerson, Greg Lake & Carl Palmer

- Reprinted original 1970 promo poster, 1972 promo brochure, 1974 and 1992 tour programs

- Metal & enamel ELP logo pin badge











