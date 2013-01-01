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*Abhorrence*



14 янв 2017 : 		 Концертный релиз ABHORRENCE выйдет зимой

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Концертный релиз ABHORRENCE выйдет зимой

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ABHORRENCE спустя 23 года бездействия вернулись на сцену в 2013 году — итоги этого возвращения десятого февраля в виде концертного релиза "Totally Vulgar - Live at Tuska Open Air 2013" выпустят Svart Records:

"Intro - The Cult"
"Pestilential Mists"
"Holy Laws Of Pain"
"Devourer Of Souls"
"Caught In A Vortex"
"Adoration Of Abscessed Cadavers"
"Pleasures Of Putrid Flesh"
"Disintegration Of Flesh"
"Vulgar Necrolatry"

ABHORRENCE - New Live Album Due Next Month




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