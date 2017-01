все новости группы







14 янв 2017 : Концертный релиз ABHORRENCE выйдет зимой



Концертный релиз ABHORRENCE выйдет зимой ABHORRENCE спустя 23 года бездействия вернулись на сцену в 2013 году — итоги этого возвращения десятого февраля в виде концертного релиза "Totally Vulgar - Live at Tuska Open Air 2013" выпустят Svart Records:



"Intro - The Cult"

"Pestilential Mists"

"Holy Laws Of Pain"

"Devourer Of Souls"

"Caught In A Vortex"

"Adoration Of Abscessed Cadavers"

"Pleasures Of Putrid Flesh"

"Disintegration Of Flesh"

"Vulgar Necrolatry"











