Концертный релиз ABHORRENCE выйдет зимой

ABHORRENCE спустя 23 года бездействия вернулись на сцену в 2013 году — итоги этого возвращения десятого февраля в виде концертного релиза "Totally Vulgar - Live at Tuska Open Air 2013" выпустят Svart Records:
"Intro - The Cult"
"Pestilential Mists"
"Holy Laws Of Pain"
"Devourer Of Souls"
"Caught In A Vortex"
"Adoration Of Abscessed Cadavers"
"Pleasures Of Putrid Flesh"
"Disintegration Of Flesh"
"Vulgar Necrolatry"
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