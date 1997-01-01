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*Alunah*



15 янв 2017 : 		 Новое видео ALUNAH

27 сен 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALUNAH

20 мар 2015 : 		 Видео с текстом от ALUNAH

17 сен 2014 : 		 Новое видео ALUNAH

1 сен 2014 : 		 Новая песня ALUNAH

31 июл 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALUNAH

20 дек 2013 : 		 ALUNAH на NAPALM RECORDS

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|||| 15 янв 2017

Новое видео ALUNAH

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“Fire Of Thornborough Henge”, новое видео группы ALUNAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Solennial", выходящего 17 марта на Svart Records.

ALUNAH Release вЂњFire Of Thornborough HengeвЂќ Music Video




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

stas.sychev
15 янв 2017, 16:35		Просто отлично!
Немного обидно за группу, что её мало кто знает и покупает их музон. В том числе из-за малых заработков такие как они и вынуждены работать где-то ещё в немузыкальных профессиях и во многих случаях распадаются (только в том году прекратили существование Graveyard, The Graviators, Messenger). И вокалистка не красотка, для народа это ж важно для прослушивания звука видимо - сразу меньше слушателей. А музыка то на высоте

Lichevaro
15 янв 2017, 21:53		Не знаю че у тебя так бомбануло, но единственные проекты с фемо-вокалом которые окупили себя это Найтвиш и Китти лет десять назад в митоле. Бабский голос на дух не переносят многие, наверно только арч-энеми и дракониан более-менее еще к топам приближены.


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