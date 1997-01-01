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все новости группы
Alunah
15 янв 2017
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Новое видео ALUNAH
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Обложка и трек-лист нового альбома ALUNAH
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Обложка и трек-лист нового альбома ALUNAH
20 дек 2013
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ALUNAH на NAPALM RECORDS
15 янв 2017
Новое видео
ALUNAH
“Fire Of Thornborough Henge”, новое видео группы ALUNAH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Solennial", выходящего 17 марта на Svart Records.
+2
-4
(
2
)
stas.sychev
15 янв 2017, 16:35
Просто отлично!
Немного обидно за группу, что её мало кто знает и покупает их музон. В том числе из-за малых заработков такие как они и вынуждены работать где-то ещё в немузыкальных профессиях и во многих случаях распадаются (только в том году прекратили существование Graveyard, The Graviators, Messenger). И вокалистка не красотка, для народа это ж важно для прослушивания звука видимо - сразу меньше слушателей. А музыка то на высоте
Lichevaro
15 янв 2017, 21:53
Не знаю че у тебя так бомбануло, но единственные проекты с фемо-вокалом которые окупили себя это Найтвиш и Китти лет десять назад в митоле. Бабский голос на дух не переносят многие, наверно только арч-энеми и дракониан более-менее еще к топам приближены.
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stas.sychev
Немного обидно за группу, что её мало кто знает и покупает их музон. В том числе из-за малых заработков такие как они и вынуждены работать где-то ещё в немузыкальных профессиях и во многих случаях распадаются (только в том году прекратили существование Graveyard, The Graviators, Messenger). И вокалистка не красотка, для народа это ж важно для прослушивания звука видимо - сразу меньше слушателей. А музыка то на высоте
Lichevaro
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).