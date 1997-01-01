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сегодня
Видео с текстом от
PLACE VENDOME
PLACE VENDOME опубликовали официальное видео с текстом на песню "HereAfter", которая взята из выходящего 24 февраля альбома "Close To The Sun".
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2
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streame
25 янв 2017, 20:47
Конкретно этот трек - параша несусветная.Куплет так вообще какой-то рандом, как будто его писали отдельно от музыки, причем музыка - гавно, а вокальная мелодия - моча.
А первый трек очень понравился
OlegZ
25 янв 2017, 22:49
Отличная песня, чего вы выпендриваетесь?
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просмотров: 738
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streame
А первый трек очень понравился
OlegZ
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).