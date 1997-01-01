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*Place Vendome*



25 янв 2017 : 		 Видео с текстом от PLACE VENDOME

12 янв 2017 : 		 Новая песня PLACE VENDOME

12 дек 2016 : 		 Видео с текстом от PLACE VENDOME

1 дек 2016 : 		 Новый альбом PLACE VENDOME выйдет зимой

25 ноя 2013 : 		 Видео с текстом от PLACE VENDOME

13 ноя 2013 : 		 EPK от PLACE VENDOME

7 ноя 2013 : 		 Новое видео PLACE VENDOME

3 окт 2013 : 		 Видео с текстом от PLACE VENDOME

3 сен 2013 : 		 Детали нового альбома PLACE VENDOME

2 авг 2013 : 		 Новый альбом PLACE VENDOME выйдет в ноябре

15 мар 2013 : 		 PLACE VENDÔME определились с составом

13 ноя 2012 : 		 MICHAEL KISKE, DENNIS WARD начали работу над новым альбомом PLACE VENDÔME

15 июн 2005 : 		 PLACE VENDOME: новый проект Михаэля Киске

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Видео с текстом от PLACE VENDOME

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PLACE VENDOME опубликовали официальное видео с текстом на песню "HereAfter", которая взята из выходящего 24 февраля альбома "Close To The Sun".

PLACE VENDOME Feat. HELLOWEEN's MICHAEL KISKE: Lyric Video For New Song 'HereAfter'







placevendomeclosecd




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

streame
25 янв 2017, 20:47		Конкретно этот трек - параша несусветная.Куплет так вообще какой-то рандом, как будто его писали отдельно от музыки, причем музыка - гавно, а вокальная мелодия - моча.

А первый трек очень понравился

OlegZ
25 янв 2017, 22:49		Отличная песня, чего вы выпендриваетесь?


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