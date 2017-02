сегодня



Видео с текстом от STORMHAMMER STORMHAMMER опубликовали официальное видео на композицию "Northman", взятую из альбома "Welcome To The End":



01. The Beginning of the End

02. Northman

03. Welcome to the End

04. The Heritage

05. Secret

06. The Law

07. Watchmen

08. Road to Heaven

09. My Dark Side

10. Into the Night

11. Spirit of the Night

12. Soul Temptation

13. The Awakening

14. Black Dragon http://www.stormhammer.de







+2 -1



просмотров: 179