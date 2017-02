сегодня



Новый альбом AZARATH выйдет весной AZARATH выпустят новую работу, получившую название "In Extremis", седьмого апреля на Agonia Records. Оформление для альбома создала Marta Promińska (Hypnagogic Painting). Запись материала проходила с марта по ноябрь, сведение проводил Haldor Grunberg в Satanic Audio.



Трек-лист:



“The Triumph Of Ascending Majesty”

“Let My Blood Become His Flesh”

“Annihilation (Smite All The Illusions)”

“The Slain God”

“At The Gates Of Understanding”

“Parasu Blade”

“Sign Of Apophis”

“Into The Nameless Night”

“Venomous Tears (Mourn Of The Unholy Mother)”

“Death”



In Extremis будет доступен в следующих вариантах:



- Digipack CD with 36 page booklet

- Limited to 100 copies gatefold red LP with 20 page booklet

- Limited to 150 copies gatefold white LP with 20 page booklet

- Limited to 250 copies picture LP with 20 page booklet

- Standard black LP with 20 page booklet

- T-shirt (2 versions)

- Hooded sweatshirt

- Full zip hooded sweatshirt

- Digital format















