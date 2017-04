сегодня



Новое видео LIFE OF AGONY "World Gone Mad", новое видео группы LIFE OF AGONY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "A Place Where There's No More Pain", выходящего 28 апреля на Napalm Records.















