LIFE OF AGONY расстались с барабанщиком Sal'ом Abruscato. 19 декабря он написал на Facebook:
«Иногда ты просто должен отпустить и попрощаться со старыми друзьями, прошлым и всем, что с этим связано. Иди вперед, расти, наслаждайся жизнью и не бойся поменять корабль — все зависит от тебя. У меня три замечательные девочки, прекрасная жена, которая меня любит — вот что самое главное».
Altair21
Lutyi
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