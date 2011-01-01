21 дек 2017



LIFE OF AGONY расстались с барабанщиком LIFE OF AGONY расстались с барабанщиком Sal'ом Abruscato. 19 декабря он написал на Facebook:



«Иногда ты просто должен отпустить и попрощаться со старыми друзьями, прошлым и всем, что с этим связано. Иди вперед, расти, наслаждайся жизнью и не бойся поменять корабль — все зависит от тебя. У меня три замечательные девочки, прекрасная жена, которая меня любит — вот что самое главное».

















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