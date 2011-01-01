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*Life of Agony*



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31 дек 2016 : 		 Новый альбом LIFE OF AGONY выйдет весной

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18 июл 2016 : 		 LIFE OF AGONY выпустят кофе

6 июл 2016 : 		 Барабанщик LIFE OF AGONY сломал ключицу

13 янв 2016 : 		 LIFE OF AGONY на NAPALM RECORDS

12 авг 2014 : 		 Видео полного выступления LIFE OF AGONY

25 мар 2014 : 		 LIFE OF AGONY вернутся этим летом

2 май 2012 : 		 Новое видео вокалистки LIFE OF AGONY

12 мар 2012 : 		 Вокалист LIFE OF AGONY: «Я всегда хотел жить как женщина»

18 июл 2011 : 		 Видео с выступления LIFE OF AGONY

15 июл 2011 : 		 Вокалист LIFE OF AGONY: «Я больше не веду мужской образ жизни»

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|||| 21 дек 2017

LIFE OF AGONY расстались с барабанщиком

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LIFE OF AGONY расстались с барабанщиком Sal'ом Abruscato. 19 декабря он написал на Facebook:

«Иногда ты просто должен отпустить и попрощаться со старыми друзьями, прошлым и всем, что с этим связано. Иди вперед, расти, наслаждайся жизнью и не бойся поменять корабль — все зависит от тебя. У меня три замечательные девочки, прекрасная жена, которая меня любит — вот что самое главное».




LIFE OF AGONY Parts Ways With Drummer SAL ABRUSCATO




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Altair21
21 дек 2017, 18:45		Интересно, что думает вокалистка по этому поводу?

Lutyi
22 дек 2017, 09:10		плачет в простыню


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