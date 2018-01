сегодня



LIFE OF AGONY нашли барабанщицу LIFE OF AGONY объявили о том, что заменой Sal'a Abruscato, неожиданно покинувшего группу в прошлом месяце, станет Veronica Bellino.



«Мы очень рады, что теперь она в нашей команде», — говорится в заявлении LIFE OF AGONY.

















