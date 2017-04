сегодня



Новое видео THE FERRYMEN Группа THE FERRYMEN, в состав которой входят Magnus Karlsson (MAGNUS KARLSSON'S FREE FALL, PRIMAL FEAR), Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW) и Mike Terrana (TARJA, RAGE, AXEL RUDI PELL, VISION DIVINE), опубликовала официальное видео на композицию "End Of The Road" - клип можно просмотреть ниже. Этот трек взят из одноимённого дебютного альбома проекта, релиз которого намечен на второе июня на лейбле Frontiers Music Srl.















