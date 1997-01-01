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*The Ferrymen*



19 апр 2017 : 		 Новое видео THE FERRYMEN

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4 окт 2016 : 		 Вокалист RAINBOW и гитарист PRIMAL FEAR в THE FERRYMEN

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Новое видео THE FERRYMEN

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Группа THE FERRYMEN, в состав которой входят Magnus Karlsson (MAGNUS KARLSSON'S FREE FALL, PRIMAL FEAR), Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW) и Mike Terrana (TARJA, RAGE, AXEL RUDI PELL, VISION DIVINE), опубликовала официальное видео на композицию "End Of The Road" - клип можно просмотреть ниже. Этот трек взят из одноимённого дебютного альбома проекта, релиз которого намечен на второе июня на лейбле Frontiers Music Srl.

THE FERRYMEN Feat. RAINBOW Singer, PRIMAL FEAR Guitarist: 'End Of The Road' Video Released



theferrymenselftitledcd




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Timo7775
19 апр 2017, 19:00		Не понял, а где басизд?

metlbist
19 апр 2017, 19:35		А нах он нужен? Всё и так звучит круче некуда.

LU---
19 апр 2017, 22:52		Что здесь звучит???????? Пересемплированные дальше некуда барабаны...ноль звука Майка(можно и нарисовать такие было), тощенькие цифровые гитарки........
Записали бы что нибудь По Настоящему,с драйвом о живым звуком......а так как у Йорна и как у всех.......пластик бля:(


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