Новое видео THE FERRYMEN

Группа THE FERRYMEN, в состав которой входят Magnus Karlsson (MAGNUS KARLSSON'S FREE FALL, PRIMAL FEAR), Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW) и Mike Terrana (TARJA, RAGE, AXEL RUDI PELL, VISION DIVINE), опубликовала официальное видео на композицию "End Of The Road" - клип можно просмотреть ниже. Этот трек взят из одноимённого дебютного альбома проекта, релиз которого намечен на второе июня на лейбле Frontiers Music Srl.
Timo7775
metlbist
LU---
Записали бы что нибудь По Настоящему,с драйвом о живым звуком......а так как у Йорна и как у всех.......пластик бля:(
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