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*Ezoo*



30 апр 2017 : 		 GRAHAM BONNET и DARIO MOLLO в EZOO

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|||| 30 апр 2017

GRAHAM BONNET и DARIO MOLLO в EZOO

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Graham Bonnet (RAINBOW, MSG, ALCATRAZZ, GRAHAM BONNET BAND) присоединился к гитаристу Dario Mollo в новом проекте EZOO, дебютный альбом которого получил название "Feeding The Beast" и будет выпущен второго июня на earMUSIC:

01. You Are Your Money
02. The Flight Of The Sapini
03. C'est La Vie
04. Guys From God
05. Feeding The Beast
06. Eyes Of The World
07. Colder Than Cool
08. Too High To Be Falling
09. Motorbike
10. Since You Been Gone
11. Don't Look Back
12. Coda

GRAHAM BONNET Joins Forces With DARIO MOLLO In EZOO



ezoofeedingcd




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

and3223r
1 май 2017, 01:40		Ух, ты, ёпте... Послушаем.


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