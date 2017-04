30 апр 2017



GRAHAM BONNET и DARIO MOLLO в EZOO Graham Bonnet (RAINBOW, MSG, ALCATRAZZ, GRAHAM BONNET BAND) присоединился к гитаристу Dario Mollo в новом проекте EZOO, дебютный альбом которого получил название "Feeding The Beast" и будет выпущен второго июня на earMUSIC:



01. You Are Your Money

02. The Flight Of The Sapini

03. C'est La Vie

04. Guys From God

05. Feeding The Beast

06. Eyes Of The World

07. Colder Than Cool

08. Too High To Be Falling

09. Motorbike

10. Since You Been Gone

11. Don't Look Back

12. Coda















