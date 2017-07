29 июн 2017



Фрагменты переизданий альбомов RIOT Сразу шесть треков с трех альбомов RIOT, "Liberty" и "Angel Eyes" из Inishmore, "Bloodstreets" и "Soldier" из Shine On, "Twist And Fate" и "Dragonfire" из Sons Of Society, доступны для прослушивания ниже. Все альбомы прошли ремастеринг и будут выпущены завтра на CD и виниле.



Inishmore будет доступен в диджипаке с четырьмя бонус-треками: “15 Rivers”, “Red Reign”, “Danny Boy” и “15 Rivers” (acoustic demo), а также на виниле четырех цветов: 180 g black/night blue violet marbled/lime green/clear dawn red (US-exclusive).



Shine On будет доступен в диджипаке с DVD "Live At Club Citta January 31st, 1998" в качестве бонуса, содержащего полное шоу и дополнительные видео.



Sons Of Society будет доступен в диджипаке с пять бонус-треками (all instrumental rough mixes песен альбома), а также на виниле четырех цветов: 180 g black/clear orange-red/purple blue/orange-brown (US-exclusive).





















