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*Гитарист ACCEPT надеется, что новый альбом выйдет летом [100]
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*Вокалистка NIGHTWISH о своих словах про SLAYER [52]
*Новое видео KREATOR [35]
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*Riot*



21 дек 2016 : 		 Новое видео RIOT

20 окт 2016 : 		 Новое видео RIOT

7 сен 2016 : 		 Переиздание RIOT выйдет осенью

3 авг 2015 : 		 Музыканты LOUDNESS присоединились на сцене к RIOT V

5 июн 2015 : 		 Видео с выступления RIOT

14 апр 2015 : 		 В этом месяце выйдет первый трибьют RIOT

11 фев 2015 : 		 Видео с текстом от RIOT

20 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома RIOT

6 авг 2014 : 		 Детали нового альбома RIOT

30 июл 2014 : 		 Новый альбом RIOT выйдет в октябре

29 апр 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления RIOT V

13 фев 2014 : 		 RIOT исполнили новую песню

10 фев 2014 : 		 Видео с выступления RIOT

20 янв 2014 : 		 RIOT нашли гитариста и барабанщика для тура

25 ноя 2013 : 		 RIOT нашли вокалиста

19 авг 2013 : 		 Новый альбом RIOT выйдет в 2014

26 авг 2012 : 		 "Fire Down Under" RIOT выйдет на виниле

8 авг 2012 : 		 Официальная церемония по установке надгробия на могиле гитариста RIOT пройдет в субботу

2 фев 2012 : 		 43-минутный трибьют гитаристу RIOT

31 янв 2012 : 		 Гитарист RIOT: «Mark Reale — самый недооценённый гитарист, композитор и создатель риффов в роке»

27 янв 2012 : 		 Бывшие участники MEGADETH, ANTHRAX о смерти гитариста RIOT

26 янв 2012 : 		 Умер гитарист и основатель RIOT Mark Reale

20 янв 2012 : 		 Гитарист RIOT в коме

19 янв 2012 : 		 Видео с выступления RIOT

17 янв 2012 : 		 Основатель RIOT по-прежнему в больнице

13 янв 2012 : 		 Гитарист RIOT госпитализирован из-за осложнений болезни Крона

22 окт 2011 : 		 Новая песня RIOT

14 окт 2011 : 		 Новая песня RIOT

3 окт 2011 : 		 RIOT представили новый трек

5 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RIOT

24 авг 2011 : 		 Новый альбом RIOT выйдет в октябре

2 май 2011 : 		 Новая песня RIOT в благотворительной компиляции

1 фев 2011 : 		 Гитарист RIOT о новом альбоме

11 дек 2010 : 		 RIOT продолжают работу над новым материалом

30 сен 2010 : 		 Вокалист TONY MOORE вернулся в RIOT

5 дек 2009 : 		 RIOT расстались с вокалистом

26 авг 2009 : 		 Переиздание альбомов RIOT выйдет в октябре

6 май 2008 : 		 RIOT записывают новый альбом в составе 1988 года

5 янв 2007 : 		 MIKE DIMEO ушел из RIOT

8 июл 2006 : 		 Подробности о новом альбоме RIOT

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|||| 21 дек 2016

Новое видео RIOT

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"Bring The Hammer Down", новое видео группы RIOT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unleash The Fire".

RIOT V Releases Music Video For 'Bring The Hammer Down'



riotunleashalbumbigger_638




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