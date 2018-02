8 фев 2018



Винилы RIOT выйдут зимой 23 февраля Metal Blade Records выпустит виниловые версии альбомов RIOT, "Nightbreaker" и "The Brethren Of The Long House":



Riot - Nightbreaker vinyl re-issue with the original Japanese front art and three bonus tracks:



- 180g black vinyl

- clear orange red vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- opaque pastel orange marbled vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- white vinyl (USA exclusive - limited to 100 copies)



Riot - The Brethren Of The Long House vinyl re-issue including one bonus track:



- 180g black vinyl

- clear salmon pink vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- forest green vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- clear vinyl (USA exclusive - limited to 100 copies)









