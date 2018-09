сегодня



Видео с текстом от RIOT V RIOT V опубликовали официальное видео с текстом на песню "Caught In The Witch's Eye", которая взята из последнего альбома группы, "Armor Of Light", выпущенного двадцать седьмого апреля на Nuclear Blast:



01. Victory

02. End Of The World

03. Messiah

04. Angel's Thunder, Devil's Reign

05. Burn The Daylight

06. Heart Of A Lion

07. Armor Of Light

08. Set The World Alight

09. San Antonio

10. Caught In the Witches Eye

11. Ready to Shine

12. Raining Fire



















