Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DIMMU BORGIR [46]
*У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона [37]
*Барабанщик METALLICA о своём «уникальном» стиле игры на барабанах: «Я ... [35]
*EUROPE взяли Грэммис [20]
*Новое видео IHSAHN [15]
*
[= ||| все новости группы



*Riot*



24 фев 2018 : 		 Видео с текстом от RIOT V

8 фев 2018 : 		 Винилы RIOT выйдут зимой

30 янв 2018 : 		 Новый альбом RIOT V выйдет весной

28 сен 2017 : 		 RIOT V на NUCLEAR BLAST

29 июн 2017 : 		 Фрагменты переизданий альбомов RIOT

7 июн 2017 : 		 Первая часть документального фильма RIOT

30 май 2017 : 		 Трейлер нового документального фильма RIOT V

28 фев 2017 : 		 Новое видео RIOT

21 дек 2016 : 		 Новое видео RIOT

20 окт 2016 : 		 Новое видео RIOT

7 сен 2016 : 		 Переиздание RIOT выйдет осенью

3 авг 2015 : 		 Музыканты LOUDNESS присоединились на сцене к RIOT V

5 июн 2015 : 		 Видео с выступления RIOT

14 апр 2015 : 		 В этом месяце выйдет первый трибьют RIOT

11 фев 2015 : 		 Видео с текстом от RIOT

20 окт 2014 : 		 Трейлер нового альбома RIOT

6 авг 2014 : 		 Детали нового альбома RIOT

30 июл 2014 : 		 Новый альбом RIOT выйдет в октябре

29 апр 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления RIOT V

13 фев 2014 : 		 RIOT исполнили новую песню

10 фев 2014 : 		 Видео с выступления RIOT

20 янв 2014 : 		 RIOT нашли гитариста и барабанщика для тура

25 ноя 2013 : 		 RIOT нашли вокалиста

19 авг 2013 : 		 Новый альбом RIOT выйдет в 2014

26 авг 2012 : 		 "Fire Down Under" RIOT выйдет на виниле

8 авг 2012 : 		 Официальная церемония по установке надгробия на могиле гитариста RIOT пройдет в субботу

2 фев 2012 : 		 43-минутный трибьют гитаристу RIOT

31 янв 2012 : 		 Гитарист RIOT: «Mark Reale — самый недооценённый гитарист, композитор и создатель риффов в роке»

27 янв 2012 : 		 Бывшие участники MEGADETH, ANTHRAX о смерти гитариста RIOT

26 янв 2012 : 		 Умер гитарист и основатель RIOT Mark Reale

20 янв 2012 : 		 Гитарист RIOT в коме

19 янв 2012 : 		 Видео с выступления RIOT

17 янв 2012 : 		 Основатель RIOT по-прежнему в больнице

13 янв 2012 : 		 Гитарист RIOT госпитализирован из-за осложнений болезни Крона

22 окт 2011 : 		 Новая песня RIOT

14 окт 2011 : 		 Новая песня RIOT

3 окт 2011 : 		 RIOT представили новый трек

5 сен 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома RIOT

24 авг 2011 : 		 Новый альбом RIOT выйдет в октябре

2 май 2011 : 		 Новая песня RIOT в благотворительной компиляции

1 фев 2011 : 		 Гитарист RIOT о новом альбоме

11 дек 2010 : 		 RIOT продолжают работу над новым материалом

30 сен 2010 : 		 Вокалист TONY MOORE вернулся в RIOT

5 дек 2009 : 		 RIOT расстались с вокалистом

26 авг 2009 : 		 Переиздание альбомов RIOT выйдет в октябре

6 май 2008 : 		 RIOT записывают новый альбом в составе 1988 года

5 янв 2007 : 		 MIKE DIMEO ушел из RIOT

8 июл 2006 : 		 Подробности о новом альбоме RIOT

| - |
|||| 24 фев 2018

Видео с текстом от RIOT V

*
zoom
*
* *
Nuclear Blast Records опубликовали официальное видео с текстом на композицию RIOT V "Victory", которая взята из выходящего 27 апреля альбома "Armor Of Light".



RIOT V: 'Victory' Lyric Video




Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 1 )

oleg2706
24 фев 2018, 23:17		не шедевр конечно но слушать можно.
без Mark'а Reale всерьёз эту группу не воспринимаю.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 322

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Guano Apes Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом