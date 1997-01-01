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*Вокалист DEEP PURPLE: «Не думаю, что RITCHIE BLACKMORE когда-то повзро... [22]
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*Hirax*



5 июл 2017 : 		 Концертное видео HIRAX

9 июн 2016 : 		 HIRAX собираются записать новый альбом

26 фев 2015 : 		 Альбом HIRAX выйдет на виниле

31 янв 2015 : 		 Новое видео HIRAX

3 мар 2014 : 		 Новый альбом HIRAX доступен для прослушивания

26 фев 2014 : 		 Новая песня HIRAX

11 окт 2013 : 		 Обложка нового сингла HIRAX

16 сен 2013 : 		 Выход нового альбома HIRAX отложен

27 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HIRAX

21 июл 2013 : 		 HIRAX исполнили новую песню

7 май 2013 : 		 Новый альбом HIRAX выйдет в сентябре

24 апр 2013 : 		 HIRAX начнут запись на этой неделе

10 дек 2012 : 		 HIRAX на SPV/STEAMHAMMER

6 ноя 2012 : 		 Автор обложек KREATOR/CELTIC FROST оформит новый альбом HIRAX

31 окт 2012 : 		 Новый сингл HIRAX

12 сен 2012 : 		 Новый сингл HIRAX выйдет в декабре

28 фев 2012 : 		 Видео с репетиции нового трека HIRAX

25 фев 2012 : 		 HIRAX начнут запись в июне

14 фев 2012 : 		 Новое видео HIRAX

31 окт 2011 : 		 Новое видео HIRAX

29 июн 2010 : 		 Промо-видео HIRAX

11 июн 2010 : 		 Новый сборник HIRAX

23 фев 2010 : 		 Новое видео HIRAX

1 окт 2009 : 		 Семплы нового альбома HIRAX

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Концертное видео HIRAX

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HIRAX опубликовали концертное видео, снятое в рамках выступления на фестивале Hellfest 2017.

HIRAX - Live Video From Hellfest 2017 Available; Two Shows With SACRED REICH Announced




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