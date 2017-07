сегодня



Новое видео ABHORRENT DECIMATION "The Scythe In The Dark", новое видео группы ABHORRENT DECIMATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Pardoner", выходящего двадцать восьмого июля на Prosthetic Records.















