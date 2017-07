сегодня



BELIEVER выпустили новый сингл BELIEVER десятого июля на Trauma Team Productions выпустили новый сингл "2 Of 5", включающий песни "Perfect Day" и "Return To Zero". Сведение выполнил Kevin Gutierrez из Assembly Line Studios, а мастеринг провел Bill Wolf из Wolf Productions.















+0 -2



просмотров: 142