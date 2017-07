16 июл 2017



Новый альбом WITH THE DEAD выйдет осенью WITH THE DEAD выпустят новую работу, получившую название "Love From With The Dead", двадцать второго сентября на Rise Above Records:



"Isolation"

"Egyptian Tomb"

"Reincarnation Of Yesterday"

"Cocaine Phantoms"

"Watching The Ward Go By"

"Anemia"

"CV1"









