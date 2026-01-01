Rats In The Temple, новое видео FLOTSAM AND JETSAM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Rats In The Temple", релиз которого намечен на 28 августа на Napalm Records:
01. Harvesting The Hate
02. Damnation
03. Absolution
04. Blame The Knife
05. Rats In The Temple
06. The Ghost Behind My Door
07. First On The Spike
08. The Edge Of Nowhere
09. Last Rites
10. A Taste For War
11. Her Blood Your Pain
12. Anthem For The Broken
13. Not Going Down That Way
