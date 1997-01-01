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*Видео с текстом от SATYRICON [49]
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*As Lions*



16 авг 2017 : 		 Новое видео AS LIONS

1 июн 2017 : 		 Видео с текстом от AS LIONS

11 апр 2017 : 		 Акустика от AS LIONS

18 мар 2017 : 		 Новое видео AS LIONS

4 мар 2017 : 		 Видео с текстом от AS LIONS

9 фев 2017 : 		 Новая песня AS LIONS

15 янв 2017 : 		 Видео с текстом от AS LIONS

19 ноя 2016 : 		 Дебютный альбом AS LIONS выйдет зимой

14 окт 2016 : 		 Новое видео AS LIONS

30 сен 2016 : 		 Новый ЕР AS LIONS выйдет осенью

13 июн 2016 : 		 Фронтмен AS LIONS одобрил переименование сцены фестиваля Download в честь Лемми

9 июн 2016 : 		 Видео с текстом от AS LIONS

27 апр 2016 : 		 Новая песня AS LIONS

2 дек 2015 : 		 AS LIONS на BETTER NOISE RECORDS

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Новое видео AS LIONS

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"Selfish Age", новое видео группы AS LIONS, в состав которой входит Austin Dickinson (сын вокалиста IRON MAIDEN Bruce'a Dickinson'a), доступно для просмотра ниже.

AS LIONS Feat. BRUCE DICKINSON's Son AUSTIN: 'Selfish Age' Video



allionsselfishage




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