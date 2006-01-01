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*Lacrimosa*



25 авг 2017 : 		 Новое видео LACRIMOSA

24 июл 2017 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет летом

12 окт 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LACRIMOSA

10 авг 2015 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет в ноябре

28 фев 2015 : 		 LACRIMOSA выпустит новый альбом

1 май 2014 : 		 Концертный релиз LACRIMOSA

20 мар 2013 : 		 LACRIMOSA представили нового барабанщика

17 ноя 2012 : 		 Новое видео LACRIMOSA

12 окт 2012 : 		 LACRIMOSA. Концерты в России и Украине в 2013 году!

12 сен 2012 : 		 Новый альбом LACRIMOSA "Revolution"

12 авг 2012 : 		 Трек-лист нового альбома LACRIMOSA

29 июл 2012 : 		 Обложка нового альбома LACRIMOSA

1 июн 2012 : 		 Название нового альбома LACRIMOSA

30 апр 2012 : 		 Новый альбом LACRIMOSA выйдет в сентябре

17 авг 2010 : 		 LACRIMOSA объявили о следующей ЛакриНочи

18 июн 2010 : 		 LACRIMOSA не собирается сотрудничать с группой ПИЛИГРИМ

7 май 2010 : 		 LACRIMOSA о юбилейном диске

6 май 2010 : 		 LACRIMOSA открыли YouTube-канал

21 апр 2010 : 		 LACRIMOSA : подробности юбилейного тура и альбома

19 апр 2010 : 		 Новая песня от LACRIMOSA

24 мар 2010 : 		 Обложка юбилейного альбома LACRIMOSA

11 мар 2010 : 		 LACRIMOSA выпустит юбилейный альбом

3 дек 2009 : 		 LACRIMOSA : Российский тур в честь 20-летия группы

7 окт 2009 : 		 Информация о московских концертах LACRIMOSA

24 авг 2009 : 		 Новое видео LACRIMOSA

20 мар 2009 : 		 Новая песня LACRIMOSA

16 мар 2009 : 		 LACRIMOSA: доступен тизер нового альбома 'Sehnsucht'

11 мар 2009 : 		 Трек-лист нового альбома LACRIMOSA

27 фев 2009 : 		 LACRIMOSA опубликовали обложку нового альбома

18 фев 2009 : 		 Новый альбом LACRIMOSA в мае

22 май 2008 : 		 LACRIMOSA : все билеты на московский концерт 21 июня проданы

24 апр 2008 : 		 Дополнительные концерты LACRIMOSA в России!

29 фев 2008 : 		 Билеты на московские концерты LACRIMOSA уже в продаже

31 янв 2008 : 		 Новые концерты группы LACRIMOSA в России

2 май 2007 : 		 LACRIMOSA : трейлер "Lichtjahre" в сети

5 апр 2007 : 		 LACRIMOSA : Новый DVD выйдет летом

6 май 2006 : 		 LACRIMOSA о предстоящих концертах в Москве

6 апр 2006 : 		 Билеты на концерт LACRIMOSA заканчиваются

28 мар 2006 : 		 LACRIMOSA в Москве

29 авг 2005 : 		 LACRIMOSA выпустит DVD + EP

25 апр 2005 : 		 Выходит новый альбом LACRIMOSA

5 сен 2002 : 		 Новый сингл Lacrimosa

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Новое видео LACRIMOSA

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"Nach dem Sturm", новое видео LACRIMOSA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома «Testimonium», выходящего 25 августа этого года.



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