Обложка и трек лист нового альбома ELECTRIC WIZARD ELECTRIC WIZARD опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Wizard Bloody Wizard", выход которого намечен на десятое ноября на Spinefarm:



01. See You In Hell

02. Necromania

03. Hear The Sirens Scream

04. The Reaper

05. Wicked Caresses

06. Mourning Of The Magicians















