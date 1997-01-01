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Оригинальные участники FOREIGNER вновь соберутся вместе 6 и 7 октября в Soaring Eagle Casino & Resort, Michigan, состоятся два специальных концерта FOREIGNER, которые будут записаны для последующих телетрансляции, DVD и альбома. На сцену вновь выйдут оригинальные участники команды: Lou Gramm, Dennis Elliott, Al Greenwood, Ian McDonald и Rick Wills.















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