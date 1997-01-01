20 сен 2017



Новый альбом WARREL DANE выйдет 2018 WARREL DANE выпустит новую сольную работу в 2018 году, запись которой сейчас проходит вместе с Roy "Z" Ramirez (Bruce Dickinson, HALFORD, HELLOWEEN, Sebastian Bach).







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