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*Warrel Dane*



20 сен 2017 : 		 Новый альбом WARREL DANE выйдет 2018

20 апр 2016 : 		 WARREL DANE старается больше не пить

20 окт 2015 : 		 WARREL DANE о новом сольнике и альбоме SANCTUARY

6 май 2015 : 		 Умер брат WARREL'a DANE'a

4 сен 2014 : 		 WARREL DANE запишет кавер-версии DEPECHE MODE, XTC

16 апр 2014 : 		 WARREL DANE исполнил NEVERMORE

13 янв 2013 : 		 Видео с выступления WARREL DANE

19 окт 2012 : 		 WARREL DANE примет участие в акустическом шоу с JONNY SMOKES

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|||| 20 сен 2017

Новый альбом WARREL DANE выйдет 2018

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WARREL DANE выпустит новую сольную работу в 2018 году, запись которой сейчас проходит вместе с Roy "Z" Ramirez (Bruce Dickinson, HALFORD, HELLOWEEN, Sebastian Bach).

SANCTUARY/NEVERMORE Singer WARREL DANE To Release 'Shadow Work' Solo Album In 2018



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