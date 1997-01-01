Фраза, имя группы
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все новости группы
Warrel Dane
20 сен 2017
:
Новый альбом WARREL DANE выйдет 2018
20 апр 2016
:
WARREL DANE старается больше не пить
20 окт 2015
:
WARREL DANE о новом сольнике и альбоме SANCTUARY
6 май 2015
:
Умер брат WARREL'a DANE'a
4 сен 2014
:
WARREL DANE запишет кавер-версии DEPECHE MODE, XTC
16 апр 2014
:
WARREL DANE исполнил NEVERMORE
13 янв 2013
:
Видео с выступления WARREL DANE
19 окт 2012
:
WARREL DANE примет участие в акустическом шоу с JONNY SMOKES
20 сен 2017
Новый альбом
WARREL DANE
выйдет 2018
WARREL DANE выпустит новую сольную работу в 2018 году, запись которой сейчас проходит вместе с Roy "Z" Ramirez (Bruce Dickinson, HALFORD, HELLOWEEN, Sebastian Bach).
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).