13 дек 2017



Умер Уоррел Дэйн Вокалист Уоррел Дэйн, известный по своему участию в группах SANCTUARY и NEVERMORE, умер в среду, 13 декабря, в Сан-Паулу (Бразилия). 56-летний музыкант скончался от сердечного приступа ночью.



Гитарист Johnny Moraes, участник сольной группы Дэйна, находился рядом с певцом, когда тому стало плохо в районе полуночи.



«Он умер ночью. У него был инфаркт, — рассказал Moraes в интервью UOL. — Он находился в квартире, в которой остановился на время записи альбома, когда всё случилось. Я делал ему массаж сердца, мы вызвали скорую, которая приехала очень быстро, но когда медики прибыли, Warrel уже был мёртв».



По словам Moraes'а, у Дэйна были проблемы со здоровьем и зависимостями: «Его здоровье было подорвано диабетом и проблемами с выпивкой. Он уже сталкивался с кучей проблем со здоровьем».



Инструментальные партии для второго сольного альбома Дэйна были почти готовы, и он уже начал запись вокала незадолго до смерти. Музыканты думают о том, чтобы завершить запись с гостевыми вокалистами в виде посмертного трибьюта, но окончательное решение пока не было принято.







+1 -21



( 24 )





просмотров: 4387

