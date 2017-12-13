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все новости группы
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13 дек 2017
Умер Уоррел Дэйн
Вокалист Уоррел Дэйн, известный по своему участию в группах SANCTUARY и NEVERMORE, умер в среду, 13 декабря, в Сан-Паулу (Бразилия). 56-летний музыкант скончался от сердечного приступа ночью.
Гитарист Johnny Moraes, участник сольной группы Дэйна, находился рядом с певцом, когда тому стало плохо в районе полуночи.
«Он умер ночью. У него был инфаркт, — рассказал Moraes в интервью UOL. — Он находился в квартире, в которой остановился на время записи альбома, когда всё случилось. Я делал ему массаж сердца, мы вызвали скорую, которая приехала очень быстро, но когда медики прибыли, Warrel уже был мёртв».
По словам Moraes'а, у Дэйна были проблемы со здоровьем и зависимостями: «Его здоровье было подорвано диабетом и проблемами с выпивкой. Он уже сталкивался с кучей проблем со здоровьем».
Инструментальные партии для второго сольного альбома Дэйна были почти готовы, и он уже начал запись вокала незадолго до смерти. Музыканты думают о том, чтобы завершить запись с гостевыми вокалистами в виде посмертного трибьюта, но окончательное решение пока не было принято.
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Evil Dmitry
dendavidov
Bombadil
Alex_Stein
Переслушаю Nevermore. Но уже с другим настроением и пониманием.
Flashback
Светлая память!
HELLECTOR
RIP.
father
Frostauskas
artmageddon
Frostauskas
scdcdcvfc
"2 father Что сказать? Плохо даже не то, что Уоррел умер, а то, что ему было всего 56 - для мужчины это совсем рано..."
Так средний возраст жизни у мужчин где-то как раз 60 лет. Кто-то немного больше живёт, кто-то немного меньше
and3223r
Mr_Bungle
Mike Barlow
Exceptional
maggot
Kaval
grgr
13 дек 2017, 20:12
"Ну хоть не от наркоты и без собственной помощи. "
Ну да, не от наркоты, а от бухла. Большая разница.
scdcdcvfc
13 дек 2017, 19:26 —
"... средний возраст жизни у мужчин где-то как раз..."
60 лет - это только в этой прекрасной стране. В нормальных странах средний возраст поболе.
Хотя, в общем-то, никакого значения это не имеет.
grgr
m.h.
Ghostb
Wintersun
Dmytry666
dmitriy_09_79
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