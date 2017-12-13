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*Warrel Dane*



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19 окт 2012 : 		 WARREL DANE примет участие в акустическом шоу с JONNY SMOKES

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|||| 13 дек 2017

Умер Уоррел Дэйн

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Вокалист Уоррел Дэйн, известный по своему участию в группах SANCTUARY и NEVERMORE, умер в среду, 13 декабря, в Сан-Паулу (Бразилия). 56-летний музыкант скончался от сердечного приступа ночью.

Гитарист Johnny Moraes, участник сольной группы Дэйна, находился рядом с певцом, когда тому стало плохо в районе полуночи.

«Он умер ночью. У него был инфаркт, — рассказал Moraes в интервью UOL. — Он находился в квартире, в которой остановился на время записи альбома, когда всё случилось. Я делал ему массаж сердца, мы вызвали скорую, которая приехала очень быстро, но когда медики прибыли, Warrel уже был мёртв».

По словам Moraes'а, у Дэйна были проблемы со здоровьем и зависимостями: «Его здоровье было подорвано диабетом и проблемами с выпивкой. Он уже сталкивался с кучей проблем со здоровьем».

Инструментальные партии для второго сольного альбома Дэйна были почти готовы, и он уже начал запись вокала незадолго до смерти. Музыканты думают о том, чтобы завершить запись с гостевыми вокалистами в виде посмертного трибьюта, но окончательное решение пока не было принято.

NEVERMORE And SANCTUARY Singer WARREL DANE Dies Of Heart Attack In Brazil



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КомментарииСкрыть/показать 24 )

Evil Dmitry
13 дек 2017, 18:18		Жаль очень! Царствия Небесного ему!

dendavidov
13 дек 2017, 18:36		RIP .

Bombadil
13 дек 2017, 18:47		RIP... Отличный был вокалист. Жаль, но теперь ни Sanctuary, ни Nevermore мы уже не слышим.

Alex_Stein
13 дек 2017, 18:50		Очень жаль.
Переслушаю Nevermore. Но уже с другим настроением и пониманием.

Flashback
13 дек 2017, 18:59		Кошмар, так ждал новый альбом!
Светлая память!

HELLECTOR
13 дек 2017, 19:07		Пиздец...
RIP.

father
13 дек 2017, 19:07		Блин, я просто не знаю, что сказать...

Frostauskas
13 дек 2017, 19:09		R.I.P.

artmageddon
13 дек 2017, 19:15		Nevermore..

Frostauskas
13 дек 2017, 19:20		2 father Что сказать? Плохо даже не то, что Уоррел умер, а то, что ему было всего 56 - для мужчины это совсем рано...

scdcdcvfc
13 дек 2017, 19:26		Блин. Очень нравился его голос. РИП.


"2 father Что сказать? Плохо даже не то, что Уоррел умер, а то, что ему было всего 56 - для мужчины это совсем рано..."


Так средний возраст жизни у мужчин где-то как раз 60 лет. Кто-то немного больше живёт, кто-то немного меньше

and3223r
13 дек 2017, 19:59		R.I.P.

Mr_Bungle
13 дек 2017, 20:12		Ну хоть не от наркоты и без собственной помощи. Терпеть не могу невермор как и любой подобный метал, но про Дейна особо плохого сказать нечего.

Mike Barlow
13 дек 2017, 20:42		RIP.

Exceptional
13 дек 2017, 20:53		Очень грустная новость

maggot
13 дек 2017, 21:02		Слушаю "The Politics Of Ecstasy", открываю дарксайд и вижу это... Холод по спине. Безумно жаль, прекрасный вокалист...был.


Kaval
13 дек 2017, 21:18		В тот же день, что и Чак Шульдинер =(. Прикольно, что они вместе когда-то пытались мутить Control Denied. Жаль капец. Нежданчик полный.

grgr
13 дек 2017, 22:08		Mr_Bungle
13 дек 2017, 20:12
"Ну хоть не от наркоты и без собственной помощи. "

Ну да, не от наркоты, а от бухла. Большая разница.


scdcdcvfc
13 дек 2017, 19:26 —
"... средний возраст жизни у мужчин где-то как раз..."

60 лет - это только в этой прекрасной стране. В нормальных странах средний возраст поболе.
Хотя, в общем-то, никакого значения это не имеет.

grgr
13 дек 2017, 22:10		"Возраст жизни" - тоже хорошо вопщемта.

m.h.
13 дек 2017, 22:43		очень жаль, редко пишу здесь, ждал как и многие из вас новый альбом nevermore для меня это одна из любимейших команд, нет слов просто всегда неожиданно когда это происходит в твоем маленьком мире

Ghostb
13 дек 2017, 23:06		да уж, очень неожиданная и грустная новость. люблю и Nevermore и даже первый его сольник, отличный вокалист был. не зря мне бросилось в глаза, что он на последних фотках неважно выглядел:(

Wintersun
14 дек 2017, 00:09		Ахренеть... покойся с миром (

Dmytry666
14 дек 2017, 00:38		RIP. Как же жалко то... обладал уникальным голосом..

dmitriy_09_79
14 дек 2017, 00:55		Покойся с миром! Кстати, а сколько ему было на самом деле? Так как в Википедии написано, что он в 1969 родился, в другом источнике, что в 1961.


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