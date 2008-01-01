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Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY CAVALERA CONSPIRACY выпустят свой четвёртый альбом, получивший название "Psychosis", 17 ноября на Napalm Records. Диск, продюсером которого стал Arthur Rizk, был записан в Phoenix'е, штат Аризона.



Обложку диска можно увидеть ниже.



Трек-лист:



01. Insane

02. Terror Tactics

03. Impalement Execution

04. Spectral War

05. Crom

06. Hellfire

07. Judas Pariah

08. Psychosis

09. Excruciating















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