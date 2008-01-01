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Бывший фронтмен MORBID ANGEL исполнил вместе с братьями CAVALERA классику MOTÖRHEAD David Vincent, бывший фронтмен MORBID ANGEL, присоединился на сцене к бывшим участникам SEPULTURA Max'у Cavalera и Igor'у Cavalera, чтобы исполнить кавер-версию классической песни MOTÖRHEAD "Ace Of Spades". Выступление состоялось 2 декабря на фестивале Winter Masters Of Rock в чешском Злине. Видео можно увидеть ниже.















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